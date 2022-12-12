Кирикова Фаина Павловна
Место рождения
Дата рождения29.03.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1892 ст.
Образование
15.06.1908 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
На содержании отца окончила курс Вологодского Епархиального женского училища по 1 разряду,
Работа или профессия
С 1908
Состоит учительницей Вотчинского земского училища Вологодского уезда, на 2-й вакансии.
Место жительства
1912
Живет при отце.
Образование
С 1913
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
На содержании отца обучается на высших рукодельных курсах в С.Петербурге.
Работа или профессия
С 01.10.1916 ст.
Учительница Харитоновской земской школы.
Смерть
Неизвестно