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Кирикова Фаина Павловна

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Место рождения

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

29.03.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1892 ст.

Отец: Кириков Павел Александрович

Мать: Кирикова Фаина Евграфовна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Образование
15.06.1908 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
На содержании отца окончила курс Вологодского Епархиального женского училища по 1 разряду,
Работа или профессия
С 1908
Состоит учительницей Вотчинского земского училища Вологодского уезда, на 2-й вакансии.
Место жительства
1912
Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Живет при отце.
Образование
С 1913
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
На содержании отца обучается на высших рукодельных курсах в С.Петербурге.
Работа или профессия
С 01.10.1916 ст.
Учительница Харитоновской земской школы.
Смерть
Неизвестно
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