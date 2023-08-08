Сыса Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сыса Иван Алексеевич
Мать: Сыса Матрёна Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сыса Константин Михайлович
Мать ребёнка: Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сыса Вова Михайлович
Мать ребёнка: Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галина