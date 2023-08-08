Сыса Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСыса Михаил Иванович

Сыса Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сыса Иван Алексеевич

Мать: Сыса Матрёна Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сыса Константин Михайлович

Мать ребёнка: Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сыса Вова Михайлович

Мать ребёнка: Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close