Оладьев Сидор Власович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оладьев Сидор Власович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Отец

1795 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Оладьев Влас Афонасьевич

Мать: не указана

Смерть
1849
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