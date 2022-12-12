Кондаков Илья Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кондаков Григорий известно
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1890 ст.
Дочь: Матвеева Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: Кондакова Варвара Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кондакова Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондакова Матрона Ильинична
Мать ребёнка: Кондакова Варвара Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно