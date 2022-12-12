Кондаков Илья Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондаков Илья Григорьевич

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Место рождения

Аннинский

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондаков Григорий известно

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1890 ст.

Дочь: Матвеева Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: Кондакова Варвара Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондаков Алексей Ильич

Мать ребёнка: Кондакова Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондакова Матрона Ильинична

Мать ребёнка: Кондакова Варвара Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондакова Варвара Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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