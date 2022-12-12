Кудинова Стефанида Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудинова Стефанида Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1743

Муж: Кудинов Борис Афанасьевич

Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Баранова Марфа Борисовна

Отец ребёнка: Кудинов Борис Афанасьевич

Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Кудинов Григорий Борисович

Отец ребёнка: Кудинов Борис Афанасьевич

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Кудинов Иван Борисович

Отец ребёнка: Кудинов Борис Афанасьевич

Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Вырская Феодосия Борисовна

Отец ребёнка: Кудинов Борис Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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