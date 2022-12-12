Кудинова Стефанида Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1743
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Баранова Марфа Борисовна
Отец ребёнка: Кудинов Борис Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Кудинов Григорий Борисович
Отец ребёнка: Кудинов Борис Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1747
Отец ребёнка: Кудинов Борис Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Вырская Феодосия Борисовна
Отец ребёнка: Кудинов Борис Афанасьевич
Смерть
Неизвестно