Денисов Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов Иван Федорович

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Место рождения

Лениногорск

Дата рождения

19.12.1924

Дата смерти

14.05.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1946 по 1995
Алматы, Казахстан
Смерть
14.05.1995
Алматы, Казахстан
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