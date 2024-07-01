Шикурова (Иванова) Фекла Григорьевна
Место рождения
Дата рождения16.09.1914
Дата смерти23.09.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1914
В метрической книге с. Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Феклая, родилась 16 сентября, крещена 21 сентября 1914 г. Родители: деревни Служилой Шенталы крестьянин Григорий Иван... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1940
Сын: Шикуров Владимир Терентьевич
Отец ребёнка: Шикуров Терентий Тарасович
Смерть
23.09.1984