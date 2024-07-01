Шикурова (Иванова) Фекла Григорьевна 16.09.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШикурова (Иванова) Фекла Григорьевна

Шикурова (Иванова) Фекла Григорьевна

Место рождения

Служилая Шентала, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.09.1914

Дата смерти

23.09.1984

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1914

Отец: Иванов Григорий Иванович

Мать: Иванова Анастасия Никоноровна

Служилая Шентала, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге с. Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Феклая, родилась 16 сентября, крещена 21 сентября 1914 г. Родители: деревни Служилой Шенталы крестьянин Григорий Иван... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шикуров Терентий Тарасович

Место жительства
Неизвестно
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.08.1940

Сын: Шикуров Владимир Терентьевич

Отец ребёнка: Шикуров Терентий Тарасович

Смерть
23.09.1984
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.