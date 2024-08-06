Юдинцева Евдокия Трифоловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Сын: Юдинцев Игнатий Ульянович
Отец ребёнка: Юдинцев Ульян Павлович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Юдинцева Матрона Ульяновна
Отец ребёнка: Юдинцев Ульян Павлович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Юдинцева Ксения Ульяновна
Отец ребёнка: Юдинцев Ульян Павлович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Юдинцев Ульян Павлович
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Юдинцев Ульян Павлович