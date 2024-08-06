Юдинцева Евдокия Трифоловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдинцева Евдокия Трифоловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдинцев Ульян Павлович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Юдинцев Игнатий Ульянович

Отец ребёнка: Юдинцев Ульян Павлович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Юдинцева Матрона Ульяновна

Отец ребёнка: Юдинцев Ульян Павлович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Юдинцева Ксения Ульяновна

Отец ребёнка: Юдинцев Ульян Павлович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Юдинцев Корнилий Ульянов

Отец ребёнка: Юдинцев Ульян Павлович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Юдинцев Иван Ульянович

Отец ребёнка: Юдинцев Ульян Павлович

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