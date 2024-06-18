Хорошев Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1881
Дата смерти01.06.1936
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1881
Метрическая книга за 1881 год. Фонд 203, опись № 776, МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ ЦЕРКВЕЙ Г. МОСКВЫ, ед. хранения 95, Москва. Сретенский сорок, 1880-1882
Работа или профессия
Неизвестно
присяжный поверенный
Место жительства
Неизвестно
село Киово Трудовой волости Московской области, Россия
Образование
31.12.1906
Россия (Москва)
Образовательное учреждение: Московский Университет | Специальность: Юридический факультет | Уровень образования: высшее
Бракосочетание
11.01.1912
Россия (Москва)
СРЕТЕНСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ БОГОЯВЛЕНИЯ В ЕЛОХОВЕ. КНИГА БРАЧНЫХ ОБЫСКОВ. ЦГА Москвы, фонд №2126, опись №3, дело №15, стр. 297. | Женился на крестьянке Московской губернии Дмитровского уезда Гульневской ... Показать все
Рождение ребёнка
25.05.1916
Сын: Хорошев Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Хорошева (Корчагина) Прасковья Сергеевна
Россия (Москва)
Работал в Москве
Работа или профессия
23.07.1918
Россия (Москва)
Заведующий отделом/старший инспектор | Место работы: Инспекция труда, социального обеспечения и здравоохранения народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции | Должность: Заведующий отделом/ста... Показать все
Рождение ребёнка
03.09.1921
Сын: Хорошев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Хорошева (Корчагина) Прасковья Сергеевна
село Киово Трудовой волости Московской области, Россия
Смерть
01.06.1936
село Киово Трудовой волости Московской области, Россия