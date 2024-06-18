Хорошев Николай Федорович 12.09.1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хорошев Николай Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1881

Дата смерти

01.06.1936

Пол

Мужской

Добавил:

ФХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1881

Отец: Хорошев Федор Яковлевич

Мать: Хорошева (Харитонова) Александра Васильевна

Метрическая книга за 1881 год. Фонд 203, опись № 776, МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ ЦЕРКВЕЙ Г. МОСКВЫ, ед. хранения 95, Москва. Сретенский сорок, 1880-1882
Работа или профессия
Неизвестно
присяжный поверенный
Место жительства
Неизвестно
село Киово Трудовой волости Московской области, Россия
Образование
31.12.1906
Россия (Москва)
Образовательное учреждение: Московский Университет | Специальность: Юридический факультет | Уровень образования: высшее
Бракосочетание
11.01.1912

Жена: Хорошева (Корчагина) Прасковья Сергеевна

Россия (Москва)
СРЕТЕНСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ БОГОЯВЛЕНИЯ В ЕЛОХОВЕ. КНИГА БРАЧНЫХ ОБЫСКОВ. ЦГА Москвы, фонд №2126, опись №3, дело №15, стр. 297. | Женился на крестьянке Московской губернии Дмитровского уезда Гульневской ... Показать все
Рождение ребёнка
25.05.1916

Сын: Хорошев Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Хорошева (Корчагина) Прасковья Сергеевна

Россия (Москва)
Работал в Москве
Работа или профессия
23.07.1918
Россия (Москва)
Заведующий отделом/старший инспектор | Место работы: Инспекция труда, социального обеспечения и здравоохранения народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции | Должность: Заведующий отделом/ста... Показать все
Рождение ребёнка
03.09.1921

Сын: Хорошев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Хорошева (Корчагина) Прасковья Сергеевна

село Киово Трудовой волости Московской области, Россия
Смерть
01.06.1936
село Киово Трудовой волости Московской области, Россия

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