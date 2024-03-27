Ишмухаметов Сулейман Газизович
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Ишмухаметов Газиз Мустафаевич
Мать: Ишмухаметова ?
Рождение ребёнка
1911
Сын: Ишмухаметов Фоат Сулейманович
Мать ребёнка: Ишмухаметова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ишмухаметова ?
Смерть
Неизвестно