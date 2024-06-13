Медянник Юхим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедянник Юхим

Медянник Юхим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медянник Мария Юхимовна

Мать ребёнка: Медянник Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медянник Лидия Юхимовна

Мать ребёнка: Медянник Ирина

Рождение ребёнка
22.02.1888

Дочь: Бубенок (Медянник) Анна Юхимовна

Мать ребёнка: Медянник Ирина

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.