Медянник Юхим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медянник Мария Юхимовна
Мать ребёнка: Медянник Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медянник Лидия Юхимовна
Мать ребёнка: Медянник Ирина
Рождение ребёнка
22.02.1888
Дочь: Бубенок (Медянник) Анна Юхимовна
Мать ребёнка: Медянник Ирина
Смерть
Неизвестно