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Фефелов Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Фефелов Василий Михайлов

Мать: Фефелова (Мухортова) Ирина Степанова

Работа или профессия
Неизвестно
служил у немецкого посла, смотрел за собаками
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
08.02.1937

Сын: Фефелов Владимир Петрович

Мать ребёнка: Фефелова (Кобзева) Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
18.04.1941

Сын: Фефелов Александр Петрович

Мать ребёнка: Фефелова (Кобзева) Клавдия Николаевна

Смерть
1943
Причина смерти: погиб на Курской дуге

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