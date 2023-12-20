Фефелов Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Работа или профессия
Неизвестно
служил у немецкого посла, смотрел за собаками
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
08.02.1937
Сын: Фефелов Владимир Петрович
Мать ребёнка: Фефелова (Кобзева) Клавдия Николаевна
Рождение ребёнка
18.04.1941
Сын: Фефелов Александр Петрович
Мать ребёнка: Фефелова (Кобзева) Клавдия Николаевна
Смерть
1943
Причина смерти: погиб на Курской дуге