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АФанасий
АФанасий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1795
Пол
Мужской
Отец
Амелькин Родион
1753 г.р.
Мать
Амелькина Наталья
1770 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец:
Амелькин Родион
Мать:
Амелькина Наталья
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