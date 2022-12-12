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Тхорик Филипп Фадеевич

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Место рождения

Подлесье

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тхорик Фадей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1911 ст.

Дочь: Тхорик Мария Филипповна

Мать ребёнка: Тхорик Татьяна Филипповна

Рождение ребёнка
25.12.1922

Дочь: Тхорик Вера Филипповна

Мать ребёнка: Тхорик Татьяна Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тхорик Татьяна Филипповна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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