Тхорик Филипп Фадеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тхорик Фадей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1911 ст.
Дочь: Тхорик Мария Филипповна
Мать ребёнка: Тхорик Татьяна Филипповна
Рождение ребёнка
25.12.1922
Дочь: Тхорик Вера Филипповна
Мать ребёнка: Тхорик Татьяна Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно