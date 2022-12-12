Коваленко (Демьяненко) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1908
Рождение ребёнка
?.06.1913
Дочь: Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Коваленко Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
11.11.1914
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Коваленко Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
15.04.1917
Сын: Коваленко Иван Васильевич
Отец ребёнка: Коваленко Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
21.07.1918
Сын: Коваленко Павел Васильевич
Отец ребёнка: Коваленко Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
16.08.1920
Сын: Коваленко Стефан Васильевич
Отец ребёнка: Коваленко Василий Яковлевич
Смерть
Неизвестно