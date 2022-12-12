Коваленко (Демьяненко) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко (Демьяненко) Анна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.1908

Муж: Коваленко Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
?.06.1913

Дочь: Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Коваленко Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
11.11.1914

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Коваленко Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
15.04.1917

Сын: Коваленко Иван Васильевич

Отец ребёнка: Коваленко Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
21.07.1918

Сын: Коваленко Павел Васильевич

Отец ребёнка: Коваленко Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
16.08.1920

Сын: Коваленко Стефан Васильевич

Отец ребёнка: Коваленко Василий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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