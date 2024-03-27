Махижихан
Место рождения
Дата рождения?.02.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абдрахманов Ярулла
Рождение ребёнка
?.09.1916
Сын: Яруллин Шайфи?
Отец ребёнка: Абдрахманов Ярулла
Рождение ребёнка
?.08.1927
Рождение ребёнка
?.02.1932
Рождение ребёнка
?.01.1934
Смерть
Неизвестно