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Махижихан

Место рождения

Верхний Наратбаш, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

?.02.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

1916 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхний Наратбаш, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдрахманов Ярулла

Рождение ребёнка
?.09.1916

Сын: Яруллин Шайфи?

Отец ребёнка: Абдрахманов Ярулла

Верхний Наратбаш, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.08.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдрахманов Ярулла

Верхний Наратбаш, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.02.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдрахманов Ярулла

Верхний Наратбаш, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.01.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдрахманов Ярулла

Верхний Наратбаш, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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