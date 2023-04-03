Касимов Павел Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Касимов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Касимова) Гликерия
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1811
Сын: Касимов Константин
Мать ребёнка: (Касимова) Гликерия
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Касимова) Анна
Мать ребёнка: (Касимова) Гликерия
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Касимова) Елена
Мать ребёнка: (Касимова) Гликерия
Смерть
Неизвестно
1831 - 1848