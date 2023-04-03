Касимов Павел Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касимов Павел Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1721 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1785 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Касимов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Касимова) Гликерия

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1811

Сын: Касимов Константин

Мать ребёнка: (Касимова) Гликерия

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Касимова) Анна

Мать ребёнка: (Касимова) Гликерия

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Касимова) Елена

Мать ребёнка: (Касимова) Гликерия

Смерть
Неизвестно
1831 - 1848

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