Макарченко Валентин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарченко Валентин Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1921

Дата смерти

25.08.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Баранова) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
31.01.1945

Дочь: Гусарова (Макарченко) Маргарита Валентиновна

Мать ребёнка: (Баранова) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
03.07.1947

Сын: Макарченко Олег Валентинович

Мать ребёнка: (Баранова) Анна Федоровна

Смерть
25.08.1968

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