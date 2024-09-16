Макарченко Валентин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1921
Дата смерти25.08.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.01.1945
Дочь: Гусарова (Макарченко) Маргарита Валентиновна
Мать ребёнка: (Баранова) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
03.07.1947
Сын: Макарченко Олег Валентинович
Мать ребёнка: (Баранова) Анна Федоровна
Смерть
25.08.1968