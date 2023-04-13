Szpigelman (Szarf) Ela Chana — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Szpigelman (Szarf) Ela Chana

Место рождения

Olkusz, Lesser Poland Poland

Дата рождения

26.01.1868

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1868

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Szarf Pv Zylberberg Ruchla

Olkusz, Lesser Poland Poland
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1930
Olkusz, Lesser Poland Voivodeship Poland
Похороны
Неизвестно
New Olkusz Jewish Cemetery
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