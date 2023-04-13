Szpigelman (Szarf) Ela Chana
Место рожденияOlkusz, Lesser Poland Poland
Дата рождения26.01.1868
Дата смерти1930
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1868
Отец: скрыто настройками приватности
Olkusz, Lesser Poland Poland
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1930
Olkusz, Lesser Poland Voivodeship Poland
Похороны
Неизвестно
New Olkusz Jewish Cemetery