Софронов Пётр Иосифович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Софронов Иосиф
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1909 ст.
ЦГИА СПб 19 / 127 / 3428 Преображения Господня 26.01.1909 Тененского прихода деревни Даншиной Горы крестьянин ПЁТР ИОСИФОВ СОФРОНОВ православный первым браком 23 года Шаменского прихода селения Вирбен... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1910 ст.
Мать ребёнка: Софронова (Софонова) Александра Ивановна
ЦГИА СПб 19 / 127 / 3428 Преображения Господня 9(11) ноября 1910 Деревни Даншиной Горы крестьянин ПЁТР ИОСИФОВ СОФРОНОВ и его законная жена АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА православные Воспреемники: Деревни Трош... Показать все
Смерть
Неизвестно