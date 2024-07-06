Софронов Пётр Иосифович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Софронов Пётр Иосифович

Место рождения

Даншина гора, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Софронов Иосиф

Мать: не указана

Даншина гора, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
26.01.1909 ст.

Жена: Софронова (Софонова) Александра Ивановна

ЦГИА СПб 19 / 127 / 3428 Преображения Господня 26.01.1909 Тененского прихода деревни Даншиной Горы крестьянин ПЁТР ИОСИФОВ СОФРОНОВ православный первым браком 23 года Шаменского прихода селения Вирбен... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1910 ст.

Сын: Софронов Иван Петрович

Мать ребёнка: Софронова (Софонова) Александра Ивановна

Даншина гора, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
ЦГИА СПб 19 / 127 / 3428 Преображения Господня 9(11) ноября 1910 Деревни Даншиной Горы крестьянин ПЁТР ИОСИФОВ СОФРОНОВ и его законная жена АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА православные Воспреемники: Деревни Трош... Показать все
Смерть
Неизвестно

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