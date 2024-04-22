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Ульянов Василий Петрович

Место рождения

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Ульянов Петр Варфоломеевич

Мать: Ульянова Алёна/Елена Дмитриевна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1850

Сын: Ульянов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Ульянова Ксения Степановна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Ульянова Ксения Степановна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1852

Сын: Ульянов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Ульянова Ксения Степановна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1854

Сын: Ульянов Федор Васильевич

Мать ребёнка: Ульянова Ксения Степановна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1856

Сын: Ульянов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Ульянова Ксения Степановна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульянова Ксения Степановна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
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