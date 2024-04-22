Ульянов Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рождение ребёнка
1850
Сын: Ульянов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Ульянова Ксения Степановна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Ульянова Ксения Степановна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Ульянова Ксения Степановна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Ульянова Ксения Степановна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Ульянов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Ульянова Ксения Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно