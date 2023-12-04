Казанжи Олимпиада Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти?.09.1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Казанжи Марк
Рождение ребёнка
10.10.1928
Отец ребёнка: Гроздев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Гроздева Матрёна Николаевна
Отец ребёнка: Гроздев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гроздев Афанасий Николаевич
Отец ребёнка: Гроздев Николай Васильевич
Смерть
?.09.1980