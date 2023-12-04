Казанжи Олимпиада Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазанжи Олимпиада Марковна

Казанжи Олимпиада Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

?.09.1980

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Казанжи Марк

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1928

Сын: Гроздев Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Гроздев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Гроздева Матрёна Николаевна

Отец ребёнка: Гроздев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гроздев Афанасий Николаевич

Отец ребёнка: Гроздев Николай Васильевич

Смерть
?.09.1980
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close