Майоров Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майоров Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майоров (Майоров) Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: Майорова Прасковья Семеновна

Стеревнево, Усвятский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майоров Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Майорова Прасковья Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майоров Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Майорова Прасковья Семеновна

Стеревнево, Усвятский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майоров Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Майорова Прасковья Семеновна

Стеревнево, Усвятский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.06.1916

Сын: Майоров Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Майорова Прасковья Семеновна

Стеревнево, Усвятский муниципальный район, Псковская область

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