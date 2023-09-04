Майоров Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Майоров (Майоров) Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: Майорова Прасковья Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Майоров Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Майорова Прасковья Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Майоров Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Майорова Прасковья Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Майоров Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Майорова Прасковья Семеновна
Рождение ребёнка
16.06.1916
Мать ребёнка: Майорова Прасковья Семеновна