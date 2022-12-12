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Чекалов Петр Ильич

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Место рождения

Дмитриевка

Дата рождения

22.06.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1883 ст.

Отец: Чекалов Илья Никитин

Мать: Чекалова Степанида Михайловна

Крещение
26.06.1883 ст.
Бракосочетание
29.06.1903 ст.

Жена: Чекалова Агриппина Григорьевна

Рождение ребёнка
02.11.1903 ст.

Сын: Чекалов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Чекалова Агриппина Григорьевна

Рождение ребёнка
05.11.1905 ст.

Сын: Чекалов Григорий Петрович

Мать ребёнка: Чекалова Агриппина Григорьевна

Рождение ребёнка
22.11.1906 ст.

Сын: Чекалов Александр Петрович

Мать ребёнка: Чекалова Агриппина Григорьевна

Рождение ребёнка
03.12.1916 ст.

Сын: Чекалов Николай Петрович

Мать ребёнка: Чекалова Агриппина Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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