Чекалов Петр Ильич
Место рождения
Дата рождения22.06.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1883 ст.
Крещение
26.06.1883 ст.
Бракосочетание
29.06.1903 ст.
Рождение ребёнка
02.11.1903 ст.
Мать ребёнка: Чекалова Агриппина Григорьевна
Рождение ребёнка
05.11.1905 ст.
Сын: Чекалов Григорий Петрович
Мать ребёнка: Чекалова Агриппина Григорьевна
Рождение ребёнка
22.11.1906 ст.
Сын: Чекалов Александр Петрович
Мать ребёнка: Чекалова Агриппина Григорьевна
Рождение ребёнка
03.12.1916 ст.
Мать ребёнка: Чекалова Агриппина Григорьевна
Смерть
Неизвестно