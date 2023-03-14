Суходоева (Нацвина) Мария Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуходоева (Нацвина) Мария Тихоновна

Суходоева (Нацвина) Мария Тихоновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1900

Сын: Суходоев Иосиф Степанович

Отец ребёнка: Суходоев Степан Семенович

Рождение ребёнка
16.04.1922

Сын: Суходоев Виталий Степанович

Отец ребёнка: Суходоев Степан Семенович

Циммермановка, Ульчский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
29.01.1929

Сын: Суходоев Аркадий Степанович

Отец ребёнка: Суходоев Степан Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олейникова Денисова Валентина Степановна

Отец ребёнка: Суходоев Степан Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суходоев Степан Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суходоев Николай Степанович

Отец ребёнка: Суходоев Степан Семенович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close