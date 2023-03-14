Суходоева (Нацвина) Мария Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.04.1900
Сын: Суходоев Иосиф Степанович
Отец ребёнка: Суходоев Степан Семенович
Рождение ребёнка
16.04.1922
Сын: Суходоев Виталий Степанович
Отец ребёнка: Суходоев Степан Семенович
Циммермановка, Ульчский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
29.01.1929
Сын: Суходоев Аркадий Степанович
Отец ребёнка: Суходоев Степан Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олейникова Денисова Валентина Степановна
Отец ребёнка: Суходоев Степан Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суходоев Николай Степанович
Отец ребёнка: Суходоев Степан Семенович
Смерть
Неизвестно