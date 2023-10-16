Семерикова Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Семериков Николай Павлович
Отец ребёнка: Семериков Павел Иванович
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Семериков Александр Павлович
Отец ребёнка: Семериков Павел Иванович
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Семериков Павел Иванович
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Семериков Василий Павлович
Отец ребёнка: Семериков Павел Иванович
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Семериков Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1916