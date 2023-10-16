Семерикова Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемерикова Александра Николаевна

Семерикова Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Семериков Николай Павлович

Отец ребёнка: Семериков Павел Иванович

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Семериков Александр Павлович

Отец ребёнка: Семериков Павел Иванович

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Семериков Павел Иванович

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Семериков Василий Павлович

Отец ребёнка: Семериков Павел Иванович

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Семериков Павел Иванович

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семериков Павел Иванович

Смерть
После 1916
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close