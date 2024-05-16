Суслова (Миловидова) Мария Николаевна 1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Суслова (Миловидова) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Миловидов Николай Иванович

Мать: Миловидова (Кедрина) Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Смерть
2000
Тургенев

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