Олехновская Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОлехновская Елена Анатольевна

Олехновская Елена Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1960

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

1928 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

1980 г.р.
1984 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1960

Отец: Олехновский - Янковский Анатолий Борисович (Амброзьевич)

Мать: Олехновская Нина Васильевна

Рождение ребёнка
25.08.1980

Сын: Олехновский Роман Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.04.1984

Сын: Олехновский Кирилл Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.03.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close