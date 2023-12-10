Олехновская Елена Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1960
ПолЖенский
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1960
Рождение ребёнка
25.08.1980
Сын: Олехновский Роман Евгеньевич
Рождение ребёнка
05.04.1984
Сын: Олехновский Кирилл Евгеньевич
Рождение ребёнка
20.03.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности