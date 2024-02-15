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Семёнов Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1813

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова (Мартынова) Наталия Фёдоровна

Дворянский титул
Неизвестно
надворный советник
Рождение ребёнка
1799 ст.

Сын: Семёнов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Семёнова (Мартынова) Наталия Фёдоровна

Смерть
Около 1813

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