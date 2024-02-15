Семёнов Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1813
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Дворянский титул
Неизвестно
надворный советник
Рождение ребёнка
1799 ст.
Сын: Семёнов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Семёнова (Мартынова) Наталия Фёдоровна
Смерть
Около 1813