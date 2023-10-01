Чернов Василий Викторович
Место рождения
Дата рождения17.08.1960
Дата смерти?.10.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернова (Макарова) Екатерина Прокопьевна
Краснокаменск, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край
Смерть
?.10.2023