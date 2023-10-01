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Чернов Василий Викторович

Место рождения

Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Дата рождения

17.08.1960

Дата смерти

?.10.2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1970 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернова (Макарова) Екатерина Прокопьевна

Рождение ребёнка
23.05.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернова (Макарова) Екатерина Прокопьевна

Краснокаменск, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край
Смерть
?.10.2023

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