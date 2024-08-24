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Дондерфер Магдалена Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дондерфер Филипп Антонович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Дондерфер Филипп Филипович

Отец ребёнка: Дондерфер Филипп Антонович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Дондерфер Кредля Филиповна

Отец ребёнка: Дондерфер Филипп Антонович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Дондерфер Степан Филипович

Отец ребёнка: Дондерфер Филипп Антонович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Дондерфер Марьяна Филиповна

Отец ребёнка: Дондерфер Филипп Антонович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Дондерфер Александр Филипович

Отец ребёнка: Дондерфер Филипп Антонович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Дондерфер Кузьма Филипович

Отец ребёнка: Дондерфер Филипп Антонович

Рождение ребёнка
11.01.1920

Сын: Дондерфер Иосиф Филипович

Отец ребёнка: Дондерфер Филипп Антонович

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Смерть
Неизвестно

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