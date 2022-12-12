Лапшин Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Лапшина Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Лапшина Фёкла Никитична
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Лапшина Фёкла Никитична
Рождение ребёнка
1926
Сын: Лапшин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Лапшина Фёкла Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лапшина Фёкла Никитична
Смерть
Неизвестно