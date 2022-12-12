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Лапшин Сергей Иванович

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Место рождения

Большое Субботино

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Лапшин Иван Прокопьевич

Мать: Лапшина Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Лапшина Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Лапшина Фёкла Никитична

Рождение ребёнка
1925

Сын: Лапшин Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Лапшина Фёкла Никитична

Рождение ребёнка
1926

Сын: Лапшин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Лапшина Фёкла Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапшина Фёкла Никитична

Смерть
Неизвестно
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