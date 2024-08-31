Мазунин Ананий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1650
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1668
Сын: Мазунин Константин Ананьевич
Мать ребёнка: не указана
Перепись 1710 д.Верзакова Константин Ананьин Мазунин с семьей
Рождение ребёнка
Около 1674
Сын: Мазунин Алексей Ананьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1680
Сын: Мазунин Дмитрий Ананьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1683
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1686
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1687
Сын: Мазунин Василий Ананьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1691
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно