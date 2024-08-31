Мазунин Ананий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМазунин Ананий

Мазунин Ананий

Место рождения

Мазунина, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: не указан

Мать: не указана

Мазунина, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1668

Сын: Мазунин Константин Ананьевич

Мать ребёнка: не указана

Мазунина, Осинский муниципальный район, Пермский край
Перепись 1710 д.Верзакова Константин Ананьин Мазунин с семьей
Рождение ребёнка
Около 1674

Сын: Мазунин Алексей Ананьевич

Мать ребёнка: не указана

Мазунина, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1680

Сын: Мазунин Дмитрий Ананьевич

Мать ребёнка: не указана

Мазунина, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1683

Сын: Мазунин Борис Ананьевич

Мать ребёнка: не указана

Мазунина, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1686

Сын: Мазунин Андрей Ананьевич

Мать ребёнка: не указана

Мазунина, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1687

Сын: Мазунин Василий Ананьевич

Мать ребёнка: не указана

Мазунина, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1691

Сын: Мазунин Федор Ананьевич

Мать ребёнка: не указана

Мазунина, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.