Кондратьев-Барбашев Александр Дмитриев
Место рождения
Дата рождения30.?.1838 ст.
Дата смерти1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.?.1838 ст.
Бракосочетание
После 1865 ст.
Вторым браком
Рождение ребёнка
04.05.1866 ст.
Дочь: Кондратьева-Барбашева Вера Александровна
Мать ребёнка: Кондратьева-Барбашева Вера Николаевна
Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №764, дело №51, стр. 406, лл. 360 об., 361 Отец гвардии поручик Александр Дмитриев Кондратьев-Барбашев в первом браке и законная его жена Вера Николаева во втором браке, ... Показать все
Смерть
1912
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург