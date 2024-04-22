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Кондратьев-Барбашев Александр Дмитриев

Место рождения

Иворово, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

30.?.1838 ст.

Дата смерти

1912

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.?.1838 ст.

Отец: Кондратьев-Барбашев Дмитрий Павлов

Мать: Кондратьева-Барбашева Екатерина Васильева

Иворово, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
После 1865 ст.

Жена: Кондратьева-Барбашева Вера Николаевна

Вторым браком
Рождение ребёнка
04.05.1866 ст.

Дочь: Кондратьева-Барбашева Вера Александровна

Мать ребёнка: Кондратьева-Барбашева Вера Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №764, дело №51, стр. 406, лл. 360 об., 361 Отец гвардии поручик Александр Дмитриев Кондратьев-Барбашев в первом браке и законная его жена Вера Николаева во втором браке, ... Показать все
Смерть
1912
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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