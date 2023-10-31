Буянова Мария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуянова Мария Матвеевна

Буянова Мария Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1903

Сын: Буянов Сергей Данилович

Отец ребёнка: Буянов Данил

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Буянов Виктор Данилович

Отец ребёнка: Буянов Данил

Казалинск, Казалинский район, Кызылординская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буянов Данил

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close