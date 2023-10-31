Буянова Мария Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.09.1903
Отец ребёнка: Буянов Данил
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1913
Отец ребёнка: Буянов Данил
Казалинск, Казалинский район, Кызылординская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буянов Данил
Смерть
Неизвестно