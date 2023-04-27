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von der Mark Adolf

Место рождения

Kleve, North Rhine-Westphalia Germany

Дата рождения

1334

Дата смерти

07.09.1394

Пол

Мужской

Отец

Около 1300 г.р.

Мать

Около 1310 г.р.

Жена

Около 1342 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1334

Отец: von der Mark Adolf II

Мать: von Kleve (van Kleef) Margarethe

Работа или профессия
Неизвестно
Count of La Mark, Bishop of Munster, Archbishop of Cologne 1363
Бракосочетание
23.09.1369

Жена: von Jülich (von Jülich) Margarethe

Рождение ребёнка
02.08.1373

Сын: von der Mark Adolf I

Мать ребёнка: von Jülich (von Jülich) Margarethe

Смерть
07.09.1394
Похороны
Неизвестно

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