von der Mark Adolf
Место рожденияKleve, North Rhine-Westphalia Germany
Дата рождения1334
Дата смерти07.09.1394
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1334
Работа или профессия
Неизвестно
Count of La Mark, Bishop of Munster, Archbishop of Cologne 1363
Бракосочетание
23.09.1369
Рождение ребёнка
02.08.1373
Сын: von der Mark Adolf I
Мать ребёнка: von Jülich (von Jülich) Margarethe
Смерть
07.09.1394
Похороны
Неизвестно