Таймасова (Муслимова) Газиза
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Таймасов Ахмадулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сагитов Талиб Ахмадуллович
Отец ребёнка: Таймасов Ахмадулла
Рождение ребёнка
?.03.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Таймасов Ахмадулла
Смерть
Неизвестно