Осипова (Белоусова) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Белоусова) Мария Яковлевна

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Место рождения

Покровка

Дата рождения

05.10.1919

Дата смерти

10.02.2006

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1919

Отец: Белоусов Яков Терентьевич

Мать: Белоусова Софья Наумовна

Рождение ребёнка
08.03.1937

Сын: Хухуля Константин Петрович

Отец ребёнка: Хухуля Пётр

Рождение ребёнка
11.08.1947

Сын: Осипов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Осипов Василий Степанович

Рождение ребёнка
25.03.1951

Сын: Осипов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Осипов Василий Степанович

Бракосочетание
Около 1951

Муж: Осипов Василий Степанович

Рождение ребёнка
Около 25.06.1953

Сын: Осипов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Осипов Василий Степанович

Рождение ребёнка
13.11.1955

Сын: Осипов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Осипов Василий Степанович

Рождение ребёнка
27.05.1958

Сын: Осипов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Осипов Василий Степанович

Рождение ребёнка
22.04.1964

Дочь: Иванова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Осипов Василий Степанович

Смерть
10.02.2006
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