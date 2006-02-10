Осипова (Белоусова) Мария Яковлевна
Место рождения
Дата рождения05.10.1919
Дата смерти10.02.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1919
Рождение ребёнка
08.03.1937
Сын: Хухуля Константин Петрович
Отец ребёнка: Хухуля Пётр
Рождение ребёнка
11.08.1947
Сын: Осипов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Осипов Василий Степанович
Рождение ребёнка
25.03.1951
Отец ребёнка: Осипов Василий Степанович
Бракосочетание
Около 1951
Рождение ребёнка
Около 25.06.1953
Отец ребёнка: Осипов Василий Степанович
Рождение ребёнка
13.11.1955
Отец ребёнка: Осипов Василий Степанович
Рождение ребёнка
27.05.1958
Сын: Осипов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Осипов Василий Степанович
Рождение ребёнка
22.04.1964
Дочь: Иванова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Осипов Василий Степанович
Смерть
10.02.2006