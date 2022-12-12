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Левитина Любовь Юрьевна
Левитина Любовь Юрьевна
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Место рождения
Тельшяй
Дата рождения
23.07.1957
Пол
Женский
Отец
Левитин Юрий Яковлевич
1928 г.р.
Мать
Левитина (Нарбут) Феодосия Афанасьевна
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1957
Отец:
Левитин Юрий Яковлевич
Мать:
Левитина Феодосия Афанасьевна
Тельшяй
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