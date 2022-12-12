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Левитина Любовь Юрьевна

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Место рождения

Тельшяй

Дата рождения

23.07.1957

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1957

Отец: Левитин Юрий Яковлевич

Мать: Левитина Феодосия Афанасьевна

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