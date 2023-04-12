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Анпилогов Яков Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анпилогова Нина Антоновна

Место жительства
1912 ст.
Крестьянин Нижнереутской волости Фатежского уезда Курской губернии.
Рождение ребёнка
15.07.1912 ст.

Дочь: Анпилогова Зинаида Яковлевна

Мать ребёнка: Анпилогова Нина Антоновна

Смерть
Неизвестно

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