Квачко Петр Никитич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Квачко Петр Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Квачко Никита Евлампиевич

Мать: Иващенко Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Квачко Валентина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Квачко Галина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Квачко Наталья Петровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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