Шорохов Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорохов Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1993 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шорохов Матвей Иванович

Мать ребёнка: Шорохова Екатерина Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шорохова Екатерина Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шорохов Степан Иванович

Мать ребёнка: Шорохова Екатерина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шорохова Екатерина Викторовна

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