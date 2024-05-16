Трошкова Ксения Тимофеевна 1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Трошкова Ксения Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1808 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трошков Иван Михайлович

Рождение ребёнка
02.01.1840

Дочь: Трошкова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Трошков Иван Михайлович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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