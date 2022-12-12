Глазкова Зиновия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазкова Зиновия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1907

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Глазков Иван Петрович

Рождение ребёнка
23.09.1911

Сын: Глазков Сергей Иванович

Отец ребёнка: Глазков Иван Петрович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Анисия Ивановна

Отец ребёнка: Глазков Иван Петрович

Развод
Неизвестно

Муж: Глазков Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазков Иван Петрович

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