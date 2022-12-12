Глазкова Зиновия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1907
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Глазков Иван Петрович
Рождение ребёнка
23.09.1911
Отец ребёнка: Глазков Иван Петрович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Анисия Ивановна
Отец ребёнка: Глазков Иван Петрович
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно