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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Брезгина) Людмила
Отец ребёнка: Логвинов (Брезгин) Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Брезгина) Лариса
Отец ребёнка: Логвинов (Брезгин) Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брезгин Юрий
Отец ребёнка: Логвинов (Брезгин) Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно