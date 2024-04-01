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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Брезгина) Людмила

Отец ребёнка: Логвинов (Брезгин) Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Брезгина) Лариса

Отец ребёнка: Логвинов (Брезгин) Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брезгин Юрий

Отец ребёнка: Логвинов (Брезгин) Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логвинов (Брезгин) Анатолий

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