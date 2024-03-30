Мещерякова (Спицына) Ирина Александровна
Место рожденияКНР
Дата рождения20.03.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.07.1976
Сын: Мещеряков Евгений Борисович
Отец ребёнка: Мещеряков Борис Алексеевич
Максимовка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
03.08.1979
Сын: Мещеряков Дмитрий Борисович
Отец ребёнка: Мещеряков Борис Алексеевич
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно