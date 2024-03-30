Мещерякова (Спицына) Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещерякова (Спицына) Ирина Александровна

Место рождения

КНР

Дата рождения

20.03.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

КНР
Рождение ребёнка
12.07.1976

Сын: Мещеряков Евгений Борисович

Отец ребёнка: Мещеряков Борис Алексеевич

Максимовка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
03.08.1979

Сын: Мещеряков Дмитрий Борисович

Отец ребёнка: Мещеряков Борис Алексеевич

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мещеряков Борис Алексеевич

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