Пресняков Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПресняков Виктор

Пресняков Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1983

Дочь: Алёна Викторовна

Мать ребёнка: Преснякова Ольга

Рождение ребёнка
26.06.1985

Дочь: Виноградова Анастасия Викторовна

Мать ребёнка: Преснякова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Преснякова Ольга

Развод
Неизвестно

Жена: Преснякова Ольга

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