Пресняков Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1983
Дочь: Алёна Викторовна
Мать ребёнка: Преснякова Ольга
Рождение ребёнка
26.06.1985
Дочь: Виноградова Анастасия Викторовна
Мать ребёнка: Преснякова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Преснякова Ольга
Развод
Неизвестно
Жена: Преснякова Ольга