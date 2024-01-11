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Щербаков Анатолий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Щербаков Петр Степанович

Мать: Щербакова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Вера Петровна

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Щербакова Наталья Анатольевич

Мать ребёнка: Щербакова Вера Петровна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1960

Сын: Щербаков Михаил Анатолиевич

Мать ребёнка: Щербакова Вера Петровна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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