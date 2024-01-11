Щербаков Анатолий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Щербаков Петр Степанович
Мать: Щербакова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щербакова Вера Петровна
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Щербакова Наталья Анатольевич
Мать ребёнка: Щербакова Вера Петровна
Рождение ребёнка
1960
Сын: Щербаков Михаил Анатолиевич
Мать ребёнка: Щербакова Вера Петровна
Смерть
Неизвестно