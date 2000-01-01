(Гафиатуллина) Насима Рахматуллина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гафиатуллина) Насима Рахматуллина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

30.03.1961

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Гафиатулла Валеевич

Мать: Надиша

Смерть
30.03.1961
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