Мильштейн Иван Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.01.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.10.1979
Дочь: Даниленко Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Букреева Тамара Петровна
Рождение ребёнка
19.03.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Букреева Тамара Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Букреева Тамара Петровна
Смерть
02.01.2014