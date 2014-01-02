Мильштейн Иван Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мильштейн Иван Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.01.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1957 г.р.

Дети

1979 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1979

Дочь: Даниленко Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Букреева Тамара Петровна

Рождение ребёнка
19.03.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Букреева Тамара Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Букреева Тамара Петровна

Смерть
02.01.2014
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